Bryan Linssen na heerlijk hakje in select gezelschap eredivisieschutters

Slechts vier spelers gingen Linssen deze eeuw voor: Klaas Jan Huntelaar maakte 154 doelpunten namens (Heerenveen en Ajax, Dirk Kuyt was 153 keer trefzeker in het shirt van FC Utrecht en Feyenoord, Luuk de Jong schoot en kopte als speler van De Graafschap, FC Twente en PSV 135 keer raak en FC Twente-spits Blaise Nkufo was goed voor 114 eredivisiegoals.

Linssen maakte tien jaar geleden – op 22 oktober 2011 – zijn eerste goal op het hoogste niveau in Nederland. Dat deed hij namens VVV in de thuiswedstrijd tegen RKC (4-1). Voor de club uit Venlo maakte hij in totaal 12 goals. Hij scoorde daarna 21 keer voor Heracles, 13 keer voor FC Groningen, 41 keer voor Vitesse en 13 keer voor Feyenoord.

Zijn 100ste was misschien wel zijn mooiste. ,,Dit was er een in stijl”, zei Linssen na afloop over zijn hakballetje bij ESPN. ,,Dit bedenk je niet, dit gebeurt gewoon. Je ziet de bal aankomen en er is maar één manier om het te doen. Het was een mooi moment voor mij persoonlijk en vooral ook een belangrijk moment voor het team.’’

Met 100 eredivisiegoals staat Linssen inmiddels op de gedeelde 59ste plaats op de lijst van eredivisietopscorers aller tijden. Die positie deelt hij met Frans Geurtsen (DWS), Rick Hoogendorp (RKC, ADO) en Cees Groot (Ajax). De lijst wordt aangevoerd door Willy van der Kuylen, die 311 keer scoorde voor PSV en MVV.

Huntelaar, de meeste productieve speler van deze eeuw, staat 12de.