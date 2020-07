Bryan Roy over zijn helden Johan Cruijff en Donald Trump: ‘Ik zie veel gelijkenissen’

Door Dennis van Bergen



Bryan Roy zit nog maar amper een uurtje op het terras of hij heeft hier, hartje Amsterdam-Zuid, al drie voorbijstiefelende dames geknuffeld. ,,Hé, schat’’, klonk het even zo vaak. De oud-profvoetballer is, zo blijkt, nog altijd een populaire jongen in zijn stad. Nou ja, jongen... Hij is inmiddels 50. Maar zo oud oogt hij allerminst in zijn strakke oranje shirt met een opdruk van Johan Cruijff. En zo gedraagt hij zich evenmin. ,,Weet je wat grappig is?’’, zegt Roy, als het gesprek al bijna ten einde is. ,,Toen ik jou voor de deur zag staan, was het exact 14.14 uur. Dat is een teken van boven. Johan kijkt mee. Toeval bestaat niet.’’