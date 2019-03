Bryan Smeets: Heb blijkbaar wat met grote tegenstanders

Brood volgt Van der Gaag op bij NAC

12:14 Ruud Brood is de nieuwe hoofdtrainer van NAC. De oud-speler van de Brabantse club is de opvolger van Mitchell van der Gaag, die maandag vanwege teleurstellende resultaten opstapte. Met nog acht wedstrijden te gaan, staat NAC op de laatste plaats in de eredivisie. De achterstand op nummer zeventien FC Emmen is acht punten.