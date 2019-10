Bryan Smeets: We gaan het toch niet weer over Ajax en Sjaak Swart hebben, hè?

Geschorste Boadu krijgt paar dagen vrij

17 oktober AZ-aanvaller Ferdy Druijf mag het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in Den Haag vanaf de aftrap laten zien. De 21-jarige spits neemt de basisplaats in van Myron Boadu, die een schorsing uitzit. ,,Dat is heel logisch en gaat ook gebeuren”, zei AZ-coach Arne Slot over de wijziging in zijn succesvolle elftal.