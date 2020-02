Buijs en FC Groningen gaan langer met elkaar door

Buijs is bezig aan zijn tweede seizoen in Groningen. FC Groningen eindigde in het eerste seizoen onder Buijs op een achtste plek en op die plaats staat de Trots van het Noorden ook in het huidige seizoen. De 37-jarige coach was eerder coach van de Werkendamse amateurclub Kozakken Boys totdat hij in 2017 de opvolger van Ernest Faber werd in Groningen.