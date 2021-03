Buijs na opstootje met Bijl: ‘Als ik hem had geslagen was hij niet meer opgestaan’

Het duel tussen FC Groningen en FC Emmen eindigde vanavond in 1-1, maar het meest opmerkelijke moment was er pas in de 94ste minuut. FC Emmen-rechtsback Glenn Bijl werd naar de grond gesmeten door Danny Buijs, nadat hij de coach van FC Groningen hinderde om de wedstrijd snel te hervatten. ,,Als ik hem had geslagen was hij niet meer opgestaan.”

In de laatste minuut van de blessuretijd wilde Buijs nog zorgen dat zijn team snel kon ingooien om nog op zoek te gaan naar de 2-1, maar Bijl hinderde hem in dat plan. De maker van de 0-1 namens FC Emmen probeerde de bal uit de handen van Buijs te trekken, waarop de trainer van FC Groningen direct in woede ontstak en Bijl bij zijn nek greep en naar de grond gooide. ,,Het was heel irritant. Ik had het een minuut daarvoor al even met Buijs aan de stok bij een ingooi. ‘Je bent niet goed’ zei ik toen tegen hem, dus misschien was hij nog een beetje boos over dat moment. Dit gebeurde er eigenlijk direct achteraan. Nee, het was geen harde klap, maar volgens mij was het wel een beste nekklem. Nee, ik ging zeker niet overdreven naar de grond. Volgens mij is dit wangedrag, zeker voor een trainer. Het was zeker een gek moment", zei Bijl een paar minuten na de wedstrijd bij ESPN.

Kort na Bijl verscheen ook Buijs al voor de camera van ESPN. ,,Ja, ik ben wel weer rustig nu, geen zorgen", grapte hij direct. ,,Het was een ingooi voor ons en ik hoopte dat wij nog een laatste aanval in konden zetten door de wedstrijd snel te hervatten. Ik moet dat misschien niet doen. Maar ja, hij moet ook die bal niet uit mijn handen pakken, toch? Ik moet daaruit wegblijven, daar heb je gelijk in", zei Buijs, terwijl hij de beelden nog eens rustig bekeek. ,,Of ik misschien nog goed wegkwam met geel? Nee, dat denk ik niet. Het viel allemaal wel mee. Als ik hem had geslagen, dan was hij niet meer opgestaan.”

Buijs: ,,Het gebeurt in de adrenaline, in de emotie. Achteraf had ik hem beter niet dat duwtje kunnen geven. Ik moet misschien voortaan die bal laten lopen. Het zit in het aard van beestje, maar ik heb hem niet geslagen ofzo. Laten we er geen al te grote zaak van maken.’'

Buijs en Bijl spraken elkaar nog niet na de wedstrijd, maar Buijs gaf aan dat hij hoopte nog even een praatje te maken met de rechtsback van Emmen, die in 2017 nog twee duels voor Groningen speelde. ,,Of ik dan ook excuses aan hem maak? Dan ga je wel heel ver. Ik heb de bal in mijn handen, dan mag hij hem er wel uit slaan? Ik hoef geen excuses aan te bieden. De scheidsrechter heeft mij een gele kaart gegeven. Het is klaar zo.’'

Volledig scherm Danny Buijs. © ANP