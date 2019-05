Buijs reëel na uitschakeling: Vitesse heeft ons eigenlijk nog in leven gelaten

,,Zij hadden één goal nodig en die maken ze binnen de minuut, dus dan weet je dat je moet gaan repareren‘’, legt Buijs uit. ,,We hebben gewoon niet ons niveau van zaterdag gehaald, en als je dan ziet hoe je ook die andere goals weggeeft... Zij hebben onze fouten genadeloos afgestraft en eigenlijk hebben ze ons in de tweede helft nog in leven gelaten. Voor hetzelfde geld valt hij in de laatste minuut nog binnen voor ons, omdat zij dat hebben laten gebeuren.‘’



,,Ik denk dat Vitesse gewoon een betere ploeg heeft, maar dat neemt niet weg dat wij vandaag gewoon heel slordig waren. Dan ben je teleurgesteld vanwege deze nederlaag, maar aan de andere kant ben ik ook gewoon enorm blij dat we de play-offs überhaupt hebben gehaald als je kijkt naar waar we vandaan komen.‘’



Het seizoen is nu afgelopen voor Groningen. Hoe Danny Buijs terugkijkt op zijn eerste jaar als trainer in de eredivisie? ,,Het was enorm zwaar. Je begint vol enthousiasme aan je eerste ervaring op het hoogste niveau, en als je dan in oktober stijf onderaan staat met een club als Groningen voel je je heel klein. Maar het maakt me ook weer trots om te zien hoe we ons in 2019 hebben teruggeknokt. Helaas kwamen we vandaag tekort.‘’