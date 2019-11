Buitenlandse internationals Ajax en PSV met gemengde gevoelens terug

Kwalificatie Afrika Cup

Erik ten Hag mist tijdens interlandperiodes een aanzienlijk deel van zijn selectie, bij Ajax vloog de gehele basiself weer uit de afgelopen twee weken. Zo pakte André Onana met Kameroen vier punten in de start van de kwalificatie voor de Afrika Cup. De doelman hield twee wedstrijden zijn doel schoon. Thuis tegen Kaapverdië werd het 0-0, in en tegen Rwanda pakte Kameroen een 1-0 zege. Voor het Marokko van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui begon de kwalificatie op een soortgelijke manier, met een doelpuntloos gelijkspel tegen Mauritanië gevolgd door een 3-0 overwinning op Burundi. Rechtsback Mazraoui verzorgde de openingstreffer, Ziyech kreeg bij de 0-2 de assist op zijn naam.

Noord- en Zuid-Amerika

Twee eredivisiespelers stonden in de basis bij Panama – Mexico (0-3), in de CONCACAF Nations League. PSV’er Érick Gutiérrez en Ajacied Edson Álvarez speelden beiden de volle negentig minuten op het middenveld bij Mexico. Álvarez was goed voor een treffer. Ajax-verdediger Sergiño Dest houdt ongetwijfeld een goed gevoel over aan zijn eerste officiële duel voor de Verenigde Staten. In dezelfde Nations League stond hij in de basis van de ploeg die noorderbuur Canada met 4-1 wist te verslaan, Dest verzorgde de assist bij de vroege openingsgoal.