Buitenlandse media schrikken van uitspraken Louis van Gaal: ‘Hij gooit een bom naar de FIFA’

met video Kunnen Maurice Steijn en Sven Mislintat nog samen verder bij Ajax? ‘Dit gaat onherroepe­lijk fout’

Na de kritische uitspraken van Ajax-trainer Maurice Steijn in de richting van technisch directeur Sven Mislintat rijst de vraag: hoe nu verder in Amsterdam? Kunnen de twee nog wel met elkaar verder in de Johan Cruijff Arena? Over onvermijdelijke conflicten, de kop van Jut zijn en het ‘verliezen van de kleedkamer’. ,,Dit gaat onherroepelijk fout.”