Buitenlandse media zien ‘pure oorlog’ bij Feyenoord - Ajax: ‘De Kuip was vanaf minuut één een hel voor Ajax’

Met videoDe gênante vertoning bij Feyenoord - Ajax , waarbij Davy Klaassen door een aansteker werd getroffen, gaat de wereld over. Van België tot aan Engeland en van Spanje tot aan Argentinië: overal wordt er aandacht besteed aan de gebeurtenissen van gisteravond in de Kuip.

‘Pure oorlog’ en ‘helse taferelen’, zo benoemt het Belgische Het Nieuwsblad de vertoning in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax. Sporza en Het Laatste Nieuws spreken over een ‘bedroevende bekeravond in Nederland’ en een 'zwarte avond in de Kuip’. Laatstgenoemde medium uit België stipte tevens een merkwaardig feit aan: ,,Opvallend: om dit soort taferelen te voorkomen, heeft Feyenoord tegen Ajax netten opgehangen in de Kuip. Maar nadat er bij de vorige editie klachten waren over het beperkte zicht op televisie, is dat stuk opengelaten. Precies van daaruit is het voorwerp richting Klaassen gegooid.”

Poll Feyenoord - Ajax had definitief gestaakt moeten worden Ja

Nee Feyenoord - Ajax had definitief gestaakt moeten worden Ja (77%)

Nee (23%)

,,Wedstrijd Ajax ontaardt in chaos", schrijft het Engelse The Mirror terwijl The Sun ook aandacht besteedt aan de enorme rookontwikkeling die plaatsvond binnen een minuut na de aftrap van de wedstrijd. Dat resulteert in de kop: ‘Uitgerookt’.

,,Grote problemen ontsierden de winst van Ajax op Feyenoord met onder meer een opengespleten hoofd bij voormalig Everton-speler Davy Klaassen. Wat de grootste wedstrijd van Nederland zou moeten zijn, werd een Klassieker die verviel in een schandelijke klucht. De stevige duels binnen het veld waren als een lucifer voor het publiek in de Kuip, dat bekendstaat als een koortsachtig en vijandig stadion voor bezoekende ploegen. In 2015 werd een wedstrijd tegen AS Roma ook al stopgezet vanwege het gooien van voorwerpen", aldus The Daily Mail.

Ook in Duitsland is het bebloede hoofd van Klaassen, voormalig speler van Werder Bremen, volop in het nieuws: 'Afschuw in Rotterdam’ kopt Kicker. ,,Werpaanval, spelonderbreking en hoofdblessure Klaassen overschaduwen finaleplek Ajax.” BILD kopt ‘Bloedschande’.

Volledig scherm Davy Klaassen verlaat het veld in de Kuip nadat hij is geraakt door een aansteker. © Pim Ras

,,De wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn altijd heetgebakerd, maar woensdag in de halve finale liep het helemaal uit de hand", schrijft het Spaanse AS. Marca schrijft over een ‘door agressie gekenmerkt duel’: ,,Het bloed sijpelde uit het hoofd van Davy Klaassen na dit schandalige moment", aldus het Spaanse medium. De Spaanse collega's van Sport bestempelen de Klassieker als ‘een ruig duel’: ,,De Kuip was door vuurwerk vanaf minuut één een hel voor Ajax, maar Ajax overleefde de veldslag en treft PSV in de finale.”

Chaos richting de wedstrijd tegen AS Roma

,,Absurde taferelen", zo vindt men ook in Italië, waar Feyenoord binnenkort naartoe reist voor de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. ,,Wat een chaos bij Feyenoord - Ajax: rookbommen die het hele stadion met rook vulden, gegooide voorwerpen en een hoofdwond", zo schetst La Gazzetta dello Sport. ,,Chaos richting de wedstrijd tegen AS Roma", concludeert Corriere dello Sport. ,,Er gebeurde van alles bij de aankomende Europa League-rivalen van AS Roma.”

Met spelers uit Argentinië in de selecties van Ajax (Gerónimo Rulli) en Feyenoord (Ezequiel Bullaude) is er ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan aandacht voor de Klassieker. TyC Sports spreekt over ‘een klap die de wereld overgaat’ terwijl het eveneens Argentijnse Olé stevige woorden gebruikt: ,,Wat een voetbalfeest had moeten worden, is compleet verziekt. Het vuurwerk bij de aftrap was slechts een voorproefje van het verwerpelijke gedrag van de Feyenoord-fans. Uiteindelijk begonnen ze ook nog met voorwerpen te gooien. Ja, dit gebeurt ook in de Europese wereld.”

