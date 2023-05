Burak Yilmaz neemt opnieuw afscheid van Fortuna: ‘Zal zo snel mogelijk uitleggen wat er gebeurd is’

,,Ik zal zo snel mogelijk uitleggen wat er is gebeurd met de clubeigenaar en Azerion. Ik wens jullie succes.”, aldus Yilmaz in een Instagram-story. Gisteren werd al duidelijk dat ook trainer Julio Velázquez de club gaat verlaten . Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus is de wedstrijd tegen NEC van zondag de laatste voor de Spaanse trainer.

Het vertrek van Yilmaz diende zich al even aan. De 77-voudig international van Turkije speelde zijn laatste wedstrijd voor Fortuna op 9 april bij Ajax (4-0). Hij schreef in april ook een bericht op Instagram waarin hij eveneens afscheid leek te nemen. Enkele dagen later meldde hij zich echter weer in Sittard.