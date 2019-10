Burenruzie FC Den Bosch - TOP Oss: al 25 ontmoetingen geen directe rode kaart

Voor zowel FC Den Bosch als TOP Oss zag de toekomst er vorig seizoen rond deze tijd een stuk rooskleuriger uit. Waar de Bosschenaren zich na acht duels met dertien punten terugvonden op de negende plek, deed TOP het zelfs nog iets beter met een zevende plaats en veertien punten.

Rechterrijtje

Hoe anders is dat dit seizoen. Na acht wedstrijden bivakkeren beide ploegen in het grauwe rechterrijtje. Nummer dertien FC Den Bosch en nummer veertien TOP Oss verzamelden in acht duels allebei zeven punten. De ploeg van Erik van der Ven houdt de concurrent uit Oss op de ranglijst nipt onder zich, omdat de Bosschenaren vaker het net vonden.

Daarbij moet worden aangetekend dat TOP Oss op papier een zwaarder programma achter de rug heeft. De formatie van Klaas Wels trof al vijf ploegen uit het linkerrijtje, waaronder titelkandidaten NAC en De Graafschap. FC Den Bosch ontmoette met FC Eindhoven, Cambuur en Jong FC Utrecht pas drie ploegen uit de bovenste helft van de competitie.

Favoriet

Een duik in de historie leert dat FC Den Bosch normaal gesproken favoriet is tegen TOP Oss. De Brabantse hoofdstedelingen wonnen in De Vliert 14 van de 23 competitieduels tegen TOP, dat slechts vier keer met drie punten op zak in de bus stapte. Vijf keer eindigde de burenruzie in Den Bosch in een gelijkspel.

Ondanks de sentimenten is het al 25 ontmoetingen geleden dat een directe rode kaart werd uitgedeeld in de Brabantse derby. Op 26 augustus 2005 kreeg TOP Oss niet alleen een pak slaag van FC Den Bosch (4-0), maar verloor het ook doelman Yuki Kempees en Leon van Dalen met een rode kaart. Namens de thuisploeg nam Berry Powel destijds de gehele doelpuntenproductie voor zijn rekening. In de daaropvolgende ontmoetingen vielen nog twee indirecte rode kaarten.