Cambuur blijft aan kop na eenvoudige zege op Roda

Napoli-uit Slot blijft optimis­tisch ondanks corona-uit­braak AZ: 'We hebben er veel zin in’

21 oktober De recente corona-uitbraak bij AZ heeft het moreel bij trainer Arne Slot allerminst gebroken. ,,Dat het ons is overkomen, daar balen we ontzettend van. Op de achtergrond is veel overleg geweest over het doorgaan van deze wedstrijd.’’