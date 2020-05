Cambuur, De Graafschap en KNVB kijken nu alleen nog maar vooruit

Cambuur en De Graafschap krijgen binnenkort terugkoppeling van de KNVB over een mogelijke financiële compensatie, die uit het solidariteitsfonds wordt betaald. De Graaf: ,,De ambitie is om er snel met elkaar uit te komen. Iedereen begrijpt dat er enige tijdsdruk op zit.”



,,De eerste emoties zijn over het KNVB-besluit zijn inmiddels gezakt”, vervolgt de algemeen directeur van Cambuur. ,,Het onbegrip is er nog steeds. Maar daar ging het nu niet over. We hebben niet meer gesproken over het proces dat achter ons ligt, maar kijken nu gezamenlijk vooruit. Het gesprek verliep dan ook in een prima, professionele sfeer. We kennen elkaar natuurlijk ook al langer dan vandaag.”