Cambuur en De Graafschap halen bakzeil bij rechtbank

Door Sander de Vries



,,De KNVB heeft de bevoegdheid om de competitie te stoppen”, oordeelde Zuurmond. ,,Cambuur en De Graafschap vinden dat ze moeten promoveren. Maar dat is te makkelijk gedacht.”

Cruciaal was de vraag in hoeverre de rechter meeging met de stellingname van Cambuur en De Graafschap, die via sportadvocaat betoogden dat de verkorte competitie uiteindelijk de reguliere competitie is. Daar dacht Zuurmond echter anders over. ,,Het was maart en er moesten nog veel wedstrijden worden gespeeld. Je kunt dus niet spreken van een reguliere competitie.”

,,Er staat niets in het reglement van de KNVB over het inkorten van de competitie. Om welke reden dan ook, zoals we nu zien met het coronavirus”, vervolgde de rechter. ,,Er is sprake van een bijzondere situatie waarin de KNVB op korte termijn een beslissing moest nemen.”

Drie mogelijkheden

Ruwweg drie mogelijkheden waren er vooraf. De rechter handhaafde de beslissing van de KNVB om Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren, de KNVB moest terug naar de tekentafel omdat het besluit van de KNVB nietig werd verklaard en als derde – met afstand de minst waarschijnlijke optie – kon de rechter besluiten om beide Keuken Kampioen Divisieclubs alsnog te laten promoveren.

Al meteen werd donderdagavond duidelijk dat Cambuur en De Graafschap een kansloze nederlaag leden in Utrecht. ,,Door het bestaan van drie kampioen van clubs die stemden – voorstemmers, tegenstemmers en clubs die hun stem overlieten aan de KNVB – kan de redenering van de KNVB gevolgd worden dat er een onvoldoende duidelijk beeld naar voren kwam uit de peiling”, aldus Zuurmond. ,,De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die aan de clubs is gecommuniceerd. Er is dus geen sprake geweest van zo’n gebrekkige procedure, dat het KNVB-besluit moet worden teruggedraaid. Het genomen besluit van de KNVB is ook niet zo onredelijk dat het om die reden teruggedraaid moet worden.”

Hard gelag

Zuurmond noemde het evenwel een ‘hard gelag’ voor Cambuur en De Graafschap. ,,Het besluit van de KNVB is verdedigbaar, omdat er nog een aantal wedstrijden te spelen is. Maar het zou evengoed verdedigbaar zijn geweest als de KNVB had besloten dat er wél kon worden gepromoveerd en gedegradeerd. Maar dat besluit is aan de KNVB.”

Cambuur en De Graafschap beraden zich nu op vervolgstappen. Ard de Graaf, algemeen directeur van Cambuur, wilde daar een paar minuten voor de uitspraak nog niet op vooruitlopen. ,,Dat is speculeren. Het hangt er ook vanaf hoe kansrijk je in zo’n hoger beroep bent.”