Cambuur en De Graafschap winnen uitduels door late goals van Mühren en Lieftink

Robert Mühren was de matchwinner voor Cambuur in de 79ste minuut met een fraaie volley, waarmee hij op twaalf goals in veertien competitieduels kwam. Gyliano van Velzen had Telstar na 54 minuten nog op voorsprong gezet, maar Jamie Jacobs maakte zes minuten later al de 1-1 namens Cambuur.



De Graafschap won met 2-3 bij MVV, dat via Joeri Schroyen na elf minuten op voorsprong kwam. Zeven minuten later maakte Ralf Seuntjens alweer gelijk namens De Graafschap. Via Jasper van Heertum kwam de ploeg van Mike Snoei vijf minuten na rust op 1-2, maar in de 70ste minuut maakte Schroyen zijn tweede treffer van de avond namens MVV. Elmo Lieftink maakte in de 83ste minuut de winnende goal voor De Graafschap, waarbij Seuntjens zijn tweede assist van de avond gaf.



Cambuur gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie met 37 punten na vijftien wedstrijden. De Graafschap staat na vijftien wedstrijden op 31 punten. Almere City heeft ook dat aantal punten, maar de goed presterende ploeg van Ole Tobiasen speelt vanavond (21.00 uur aftrap) tegen Jong FC Utrecht pas de vijftiende wedstrijd van het seizoen. NAC en NEC volgen met respectievelijk 28 en 27 punten.