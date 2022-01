Cambuur komt met goed nieuws: Henk de Jong mag werkzaamheden weer oppakken

Henk de Jong heeft groen licht gekregen om zijn werk bij SC Cambuur weer op te pakken. De 57-jarige trainer van de eredivisieclub uit Leeuwarden was sinds begin december uit de roulatie, nadat een cyste was ontdekt in zijn hoofd. Na onderzoek is gebleken dat de cyste kan blijven zitten en dat hij langzaamaan weer aan het werk kan.

,,Die cyste is vrij groot en zit vrij diep”, zegt De Jong in een videoboodschap. ,,Dat was natuurlijk schrikken. De doktoren hebben ernaar gekeken, ik ben bij verschillende ziekenhuizen geweest. Ze hebben geadviseerd om de cyste te laten zitten. Als ik toch weer klachten krijg, kunnen ze daar wat aan doen, zonder een ingrijpende grote operatie.”

De Jong ontbrak in de laatste weken van de eerste seizoenshelft bij Cambuur. Assistent-trainer Pascal Bosschaart nam de taken van de hoofdtrainer over. ,,Ik mag nu weer rustig gaan opbouwen”, aldus De Jong. ,,Dat betekent dat ik weer zo nu en dan op de club zal zijn. Rondom de wedstrijden ben ik er gewoon weer bij. Maar ik moet wel opbouwen. Het heeft tijd nodig, dat voel ik. Dat komt ook door de klachten die ik begin december had.”

De Jong laat de interviews voorlopig over aan Bosschaart. ,,Ik zal eraan moeten denken hoe ik mijn leven op dit moment inricht. Ik doe geen lezingen en bijeenkomsten meer en ik zal mijn telefoongebruik toch ook moeten veranderen, want dat kost uren per dag.”

Cambuur staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de Eredivisie. De club uit Leeuwarden hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.