Cambuur maakt 100ste goal van het seizoen en is officieus eredivisionist

Cambuur is terug in de eredivisie. En nu écht. Vanavond won de ploeg van Henk de Jong in Leeuwarden met 4-1 van Helmond Sport. Daarmee zijn de Friezen alleen nog in theorie in te halen. En dat wilden ze weten in Leeuwarden, de stad waar het ‘nieuwjaar’ ondanks de corona-perikelen uitbundig werd gevierd buiten het stadion.

Door Dennis van Bergen



De meezinger ’t Woanskip weerklinkt over het Cambuur Stadion als trainer Henk de Jong zich even geen raad lijkt te weten. Hij had de promotie toch wel een poosje aan kunnen zien komen, na een seizoen waarin zijn club heerste in de Keuken Kampioen Divisie. Maar nu dit officieus zo ver is dankzij de 4-1 zege op Helmond Sport, wint de emotie het van de ratio. Met een soort horlepiep -de benen wat onhandig voor zich uit zwierend- viert hij de aanstaande terugkeer in de eredivisie. ,,Gerechtigheid”, zegt hij later. ,,Pure gerechtigheid.”



‘Het seizoen 2019-2021’. Zo omschrijven ze in Leeuwarden de twee recente, tamelijk curieuze jaren. Doelend op de beslissing van de KNVB die na het vorige, vanwege corona gestaakte seizoen bepaalde dat Cambuur en De Graafschap niet naar de eredivisie mochten. En dat sentiment is deze vrijdagavond in elk kiertje en gaatje voelbaar. Negentig minuten aan een stuk en waarschijnlijk nog ver na het begin van de avondklok.

Die Cambuur-supporters behoren immers tot de fanatiekste van Nederland. Ze hadden al aangekondigd dat ze van zich zouden laten horen rondom de officieuze promotiewedstrijd tegen Helmond Sport. Ze houden woord, blijkt vrijdagavond. Op alle mogelijke manieren zijn ze er toch een beetje bij. Vanuit de achtertuinen, grenzend aan het Cambuur Stadion, klinkt gezang. Kanonslagen ontploffen aanhoudend in de straten. En wanneer topscorer Robert Mühren na de verrassende 0-1 de gelijkmaker aantekent transformeren vuurpijlen de zwarte lucht in een regenboog van kleuren. Na de 2-1 van Issa Kallon, 3-1 van opnieuw Mühren en 4-1 van Jarchinio Antonia staat er helemaal geen maar meer op de mengeling van frustratie, blijdschap en opluchting. Dan trilt Leeuwarden letterlijk op zijn grondvesten.

Die emotie is, hoe ingewikkeld ook met al die corona-voorschriften, verklaarbaar vinden ze bij Cambuur. Algemeen directeur Ard de Graaf van de eerste divisie-koploper was daar vooraf nog klip en klaar over. Hij doelde als vanzelfsprekend op die turbulente voorgeschiedenis, waarin zijn club zich gedwarsboomd zag door de KNVB. ,,En dat zijn we hier niet vergeten”, zei De Graaf.

Die klucht dreigde zelfs even onsmakelijk te worden toen De Jong aangaf dat Eric Gudde straks, wanneer de club officieel kampioen is, beter niet de schaal kan overhandigen aan de Cambuur-spelers. ‘Niet verstandig’, zei de coach. Om er vervolgens aan toe te voegen dat Gudde ‘verder een harstikke nette man is’. De KNVB-baas op zijn beurt counterde dat hij hoe dan ook de plichtplegingen zal verrichten, wanneer het moment daar is.

Voetnoten in de geschiedenis zullen het straks vermoedelijk zijn. Cambuur – Helmond Sport belichaamt deze vrijdagavond ondubbelzinnig het einde van een tijdperk van ergernis. En het begin, hopen ze in Leeuwarden, van voorspoed. Veelzeggend is de ontlading op het gezicht van Mühren wanneer hij in een mistwolk van vuurwerk zijn ploeggenoten in de armen valt. Mooi is de emotie in de stem van stadionspeaker Rein de Vries, de man die sinds de oprichting 1964 welgeteld twee thuisduels miste. Sportief zijn de felicitaties van Helmond-coach Wil Boessen aan collega De Jong.

De fans van Cambuur? Even verderop, buiten het stadion, schieten zij dan nog maar eens een vracht vuurwerk de lucht in. Na twee seizoenen van ergernis, kan het nieuwe jaar voor hun eindelijk beginnen.

