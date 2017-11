Cambuur ontslaat Marinus Dijkhuizen

Oud-spits Dijkhuizen leidde Excelsior in 2014 naar de eredivisie. Een jaar later vertrok hij naar de Engelse club Brentford, maar daar werd Dijkhuizen al snel ontslagen. Binnen een maand ging hij aan de slag bij NAC Breda. Het doel, promotie naar de eredivisie, mislukte in de play-offs. In december vorig jaar moest Dijkhuizen ook bij NAC vertrekken. Hij kreeg tijdens een evaluatiegesprek te horen dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden, waarop beide partijen besloten direct uit elkaar te gaan.



Afgelopen zomer streek Dijkhuizen in Leeuwarden neer bij de club waarvoor hij zelf twee periodes speelde. Het ambitieuze Cambuur presteerde onder leiding van Dijkhuizen echter ver beneden de verwachtingen. Net als vorig seizoen, toen Maas al in oktober werd ontslagen, besloot de clubleiding in te grijpen.