Cambuur-supporters niet welkom in Volendam

De belangrijkste reden is dat er geen supportersbegeleiders van de politie meereizen met de fans van Cambuur. Dat is naar aanleiding van de misdragingen van een deel van de fans van de club uit Leeuwarden. Zonder begeleiding van de politie is er geen zicht op de supporters en dit brengt een veiligheidsrisico met zich mee, aldus de gemeente in een persbericht. ,,Zonder zicht op wie de supporters zijn is het niet duidelijk wie zich waar in Volendam bevindt.”