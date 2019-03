Cambuur wil De Jong als opvolger Hake

De Jong en Ziyech ook twijfelge­val­len voor uitduel met AZ

13:12 Het is nog steeds onduidelijk of Frenkie de Jong en Hakim Ziyech zondag met Ajax tegen AZ kunnen meespelen. ,,We hopen van wel", zei trainer Erik ten Hag. ,,De medische staf doet er ook alles aan. Maar we moeten nog even afwachten.”