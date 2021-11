Captain Van Dijk trots op Oranje: ‘Uitstekend gereageerd na Montenegro’

SamenvattingLang was het spannend in de Kuip, maar daar waren in de slotfase dan toch de bevrijdende treffers van achtereenvolgens Steven Bergwijn en Memphis Depay. Aanvoerder Virgil van Dijk was trots op de manier waarop het Nederlands elftal zich tegen Noorwegen ( 2-0 ) verzekerde van deelname aan het WK in Qatar. ,,Ik kan niet wachten om deze groep jongens te leiden en iets moois neer te zetten.”

,,Dit was een solide overwinning", begon Van Dijk, die het afgelopen EK miste vanwege een blessure en zich dus gaat opmaken voor zijn eerste eindtoernooi, direct na afloop aan zijn analyse bij de NOS. ,,We hebben niks weggegeven en creëerden zelf een aantal goede mogelijkheden, dus dit was verdiend. Na zaterdag werd er een reactie van ons gevraagd en dat hebben we uitstekend gedaan. Er kunnen nog altijd veel dingen beter, maar vanavond ging het om het resultaat. Ik ben trots op onze ploeg en we gaan ons voorbereiden op een WK.”

Het bleef billenknijpen in Rotterdam, waar één Noorse treffer desastreus kon zijn. ,,Dat hebben we omarmd, er zat lekker veel druk op. We hebben deze situatie zelf veroorzaakt en er na afloop veel over gesproken. Dit zijn de potjes, al wil je natuurlijk niet dat het in de laatste wedstrijd beslist moet worden. Maar we hebben karakter getoond. Het was niet makkelijk om te schakelen na Montenegro, maar we hebben het geflikt. Ik ben de aanvoerder en neem die verantwoordelijkheid. Zaterdag mocht echt niet en gelukkig was het vanavond een stuk beter.”

Bondscoach Louis van Gaal zag het noodgedwongen allemaal gebeuren vanuit zijn skybox. ,,Heel jammer dat hij niet op het veld aanwezig kon zij", vond Van Dijk. ,,We gaan het nu in de kleedkamer met hem vieren. Het was ook jammer dat er geen fans bij konden zijn, maar dat is nou eenmaal zo. Ik kan niet wachten om deze groep jongens te leiden en iets moois neer te zetten. Het is nog een lange weg tot het WK, maar we hebben ons verdiend geplaatst.”

