Carel Eiting moet onder het mes

,,Ik heb al langere tijd bij vlagen last, met name van de buitenmeniscus. We hoopten dat een operatie niet nodig zou zijn, maar de klachten bleven helaas terugkomen. Vandaar dat we nu toch voor deze ingreep gekozen hebben. Met het oog op de lange termijn is dit het beste'', aldus de 20-jarige Eiting op de website van Ajax.



Eiting, die de blessure halverwege oktober opliep, is naar verwachting minimaal twee maanden uitgeschakeld. Dit seizoen kwam hij in zeven competitieduels van het eerste elftal van de Amsterdammers in actie.