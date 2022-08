Cavani verkiest Villarreal boven Boca Juniors, Ancelotti bevestigt transfer Casemiro

Bourne­mouth, Nourdin Boukhari, Koos Waslander en Real Madrid: dit is het verhaal achter het recorddoel­punt van Vito van Crooij

Grote kans dat het over tientallen jaren nóg over Vito van Crooij gaat. De Spartaan mag zich – samen met Koos Waslander – de snelste doelpuntenmaker ooit in de eredivisie noemen. Het verhaal achter het doelpunt en het record. ,,Ik had eigenlijk wel verwacht dat er iemand sneller was.”

15 augustus