Cerny bloeit op in Twente: ‘Je ziet nu wat ze bij Ajax in me zagen’

Tweede periode Bronzen Schild voor Verheydt als beste speler KKD, Mühren topscorer

13 januari Thomas Verheydt van Almere City FC is gekozen tot beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De 28-jarige spits kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van alle trainers en aanvoerders van de clubs uit de eerste divisie en de supporters.