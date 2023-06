Chagrijn bij Oranje: dag na de nederlaag tegen Kroatië kan er geen lachje af in Zeist

Er kon geen lachje vanaf bij de basisspelers van woensdagavond die zich beperkten tot een kwartiertje rekken en strekken op het trainingsveld in Zeist. De wisselspelers van de verloren halve eindstrijd na verlenging (2-4) speelden een pittig partijspel.

Ronald Koeman volgde de oefensessie aandachtig, veelal met zijn armen over elkaar. De bondscoach weet uit ervaring dat het niet makkelijk is om je op te laden voor een wedstrijd om de derde plaats, tegen Spanje of Italië. Zeker niet aan het einde van een zwaar seizoen.

De opvolger van Louis van Gaal wist woensdagavond na de nederlaag tegen de nummer 3 van het laatste WK nog niet hoe hij de troostfinale gaat benaderen. Daarvoor was de nederlaag nog te vers. ,,Maar het lijkt me logisch dat ik eerst ga kijken of iedereen kan spelen”, zei hij. ,,,Ik wil er zeker geen campingwedstrijd van maken.”

Volledig scherm De basisspelers maken zich na de nederlaag tegen Kroatië op voor de training © ANP

Oranje wil de wedstrijd om de derde plaats van een finaleronde in eigen land zondagmiddag niet laten lopen. Voor Koeman is de troostfinale in Enschede ook een laatste kans om nog iets uit te proberen in aanloop naar de belangrijke duels van september in de EK-kwalificatie tegen Griekenland en Ierland. Koeman ziet die landen als grootste concurrenten voor de tweede plaats in de poule, achter topfavoriet Frankrijk.

Koeman wisselde tijdens de training uitvoerig van gedachten met Nigel de Jong, de directeur topvoetbal van de KNVB, die de training leunend op een reclamebord volgde. Erwin Koeman, de assistent van zijn broer Ronald, vertelde aan aanwezige journalisten dat de wedstrijd tegen Kroatië pijnlijk, maar ook leerzaam was.

Volledig scherm De wisselspelers tijdens een partij. © ANP

,,Ze waren misschien beter, maar we stonden wel voor. En ze kregen niet veel kansen, totdat wij dom een strafschop weggaven. Kroatië is niet alleen een goede ingespeelde ploeg”, zei hij. ,,Je moet ook eens kijken hoe fit die spelers zijn. Marcelo Brozovic speelde afgelopen zaterdag met Internazionale nog de finale van de Champions League. Hij heeft woensdag in onze wedstrijd ruim 18 kilometer afgelegd.”

Programma finale Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.