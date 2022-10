Chagrijn groot bij Cody Gakpo na blamage PSV: ‘Dit is dramatisch’

,,Dit is echt PSV-onwaardig. Dramatisch. Dit mag niet meer gebeuren", zei Gakpo bij ESPN direct na de wedstrijd. Het contrast met de gewonnen topper tegen Feyenoord kon bijna niet groter en dat zag de aanvaller van PSV ook. ,,Het is heel raar dat we tegen Cambuur niet kunnen laten zien wat we tegen Feyenoord wel kunnen laten zien.”

Al was de intentie van PSV om de Friezen snel onder druk te zetten. ,,Maar dan voetballen zij daar onderuit en dan slaat de twijfel bij ons toe of we druk moeten zetten of moeten inzakken", legde Gakpo uit, die stelde dat er na de eerste helft (0-0) nog niets aan de hand was. ,,Als je dan zo na rust de kleedkamer uitkomt, dan loop je achter de feiten aan.”

Al snel kwam Cambuur op voorsprong door een afstandsknal van Silvester van der Water. PSV kon de schade niet meer herstellen. Of de uitslag iets zei over de situatie van PSV? ,,Dat weet ik niet. Dit hoort ook bij voetbal. Nu was het gewoon ondermaats. Dit mag niet meer voorkomen", antwoordde Gakpo.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij tijdens het duel met Cambuur. © Pro Shots / Paul Meima

Trainer Ruud van Nistelrooij was zwaar teleurgesteld. ,,Dit is een pijnlijke en harde nederlaag. Die zullen we moeten incasseren, er zit niets anders op”, aldus de oud-spits, die niet het idee dat PSV de stijgende lijn niet zou kunnen doortrekken na de 4-3 winst op Feyenoord. ,,Ik had dit niet zien aankomen.”

Van Nistelrooij vond dat de 1-0 van Silvester van der Water had moeten worden afgekeurd vanwege een overtreding op Jarrad Branthwaite. ,,Maar daar wil ik het niet op gooien. In zijn algemeenheid hebben we te weinig laten zien om met een resultaat naar huis te gaan. We creëerden te weinig, hadden voorin weinig stootkracht en leden te veel balverlies.”

Al bleef Van Nistelrooij rustig als altijd. ,,We hebben wel meer meegemaakt dan dit, goede en minder goede momenten. Ook in mindere tijden zijn we bij elkaar gebleven. We moeten gewoon zorgen dat we er donderdag weer staan.” Dan gaat PSV op bezoek bij FC Zürich voor het duel in de Europa League.