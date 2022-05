Check hier de samenvatting en reacties na de historische avond van Feyenoord

Goudhaan­tje Klaassen wakkert titelstem­ming Ajax vast aan: ‘We zijn zelf onze grootste criticas­ters’

Andere samenstelling, andere formatie en een ander Ajax. Tegen PEC Zwolle (3-0) liet de koploper zaterdagavond eindelijk iets van een titelvorm zien. Net als vorig jaar ontpopt Davy Klaassen zich, met de schaal in het vizier, tot goudhaantje en gangmaker. ,,Het maakt me niet uit hoe ik scoor of wie het doet.”

1 mei