Cijfers eredivisie | De beste spelers kwamen dit weekend uit Friesland

Met drie treffers tegen Vitesse was Sydney van Hooijdonk de grote man bij zijn club Heerenveen maar de goalgetter was zeker niet zelfzuchtig want tijdens de wedstrijd al bedankte hij zijn aanvalspartner Amin Sarr die goed was voor alle assists bij de zijn goals. De Zweed scoorde zelf ook. Het is duidelijk dat het spitsenduo dat vorig seizoen al hoge ogen gooide weer helemaal terug is.