Cillessen lost dankzij geldschieter Boekhoorn belofte in met terugkeer naar NEC

De terugkeer van Cillessen bij NEC is een nieuw kunststukje van Boekhoorn. De geldschieter van de Nijmeegse club zocht de international onlangs op in Valencia. Duidelijk was toen dat Cillessen mocht vertrekken bij de Spaanse club, dat van hem af wil om zo de broodnodige ruimte te creëren in het salarishuis. Het is onduidelijk of NEC een transfersom moet betalen voor Cillessen, die nog een eenjarig contract heeft bij Valencia.