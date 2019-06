CL-zege Liverpool is lekker voor Virgil, Gini én Oranje

Necrologie De rolfluit, Gullit en Eagles: dat was Barry Hughes

2 juni Hij was trainer van eredivisieclub HFC Haarlem, stond op van de reservebank, haalde een rolfluit uit zijn jaszak en floot toen in de richting van Georg Kessler, de Duitse trainer van AZ ‘67, de opponent van die middag en met wie hij het niet zo goed kon vinden. Hilariteit alom. ‘Er moest in die wedstrijd een vlam in de pan komen,’ legde Barry Hughes later uit voor de camera.