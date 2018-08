Clasie baalt van domme rode kaarten: 'Dan laat je je ploeg in de steek'

Donderdag was Trencin in de Europa League al met 4-0 te sterk. ,,Deze nederlaag komt minimaal zo hard aan. De hele ploeg is nog een beetje zoekende. Dit moet er snel uit. Dit kan niet langer zo doorgaan'', zei Clasie na afloop op De Vijverberg tegen FOX Sports.

Clasie vond dat Feyenoord het bij momenten iets beter deed dan donderdag. ,,We hadden afgesproken om wat compacter te spelen. Na rust was er een fase waarin we met wat meer vertrouwen speelden en ook kansen kregen. Maar ons beste spel laten we nog niet zien. Wat moet je ervan zeggen? Als je met 2-0 verliest kun je er geen goed woord voor over hebben'', aldus Clasie, die Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius rood zag krijgen.