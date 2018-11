Clasie: Nederlaag tegen Ajax dreunde wel paar dagen na

Het duurt langer dan hij zelf had verwacht, maar Jordy Clasie begint weer te lijken op de bepalende speler die hij was in zijn eerste periode bij Feyenoord.

,,Ik werk hard om mijn oude niveau terug te krijgen. Hopelijk heb ik de stijgende lijn nu te pakken’’, sprak de Haarlemmer na de gewonnen bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag (5-1), waarin hij nadrukkelijk het spel naar zich toe trok.

Je zou het bijna vergeten, maar Clasie speelde ruim vier jaar geleden mee bij Oranje in de halve finale van het WK tegen Argentinië. Een paar dagen later had hij een basisplaats in de gewonnen wedstrijd om het brons tegen gastland Brazilië. Sindsdien kwamen er nog maar zeven interlands bij, de laatste eind 2016.

De afgelopen jaren speelde Clasie vaker niet dan wel bij Southampton en Club Brugge. De middenvelder wilde daarom dolgraag terug naar Feyenoord en die kans kwam toen Karim El Ahmadi afgelopen zomer vertrok uit De Kuip. In de eerste maanden van het seizoen was Clasie echter geen schim van de dominante speler die hij in zijn eerste periode was.

,,Je ziet bij mij wat het met een voetballer kan doen als je bijna niet speelt. Het ritme dat ik gewend was, ben ik kwijtgeraakt. Ik merk het nu nog steeds bij bepaalde momenten in een wedstrijd, zoals bij het druk zetten. Het duurt langer dan ik had gedacht en gehoopt om dat gevoel terug te krijgen. De laatste weken gaat het gelukkig wat beter, dat is positief. Met veel beweging probeerde ik vaak aan de bal te komen. Ik wil het spel versnellen of verleggen. Dat gaat steeds beter. Ik zit natuurlijk nog steeds niet op mijn oude niveau, maar ik werk hard om dat terug te krijgen. Het kan alleen maar beter gaan.’’