Clasie vrijgesproken na rode kaart tegen Groene Ster

,,Uit de beelden maakt de tuchtcommissie op dat de tegenspeler voor het contact al uit evenwicht is geraakt, voorover valt en tijdens zijn val met zijn hak de knie van Clasie raakt”, staat in het oordeel van de tuchtcommissie. ,,Naar het oordeel van de tuchtcommissie is er geen sprake van een overtreding zodat niet behoeft te worden beoordeeld of er een duidelijke scoringskans wordt ontnomen.”



Clasie moest in de 55ste minuut vertrekken, terwijl de ploegen nog niet gescoord hadden. Met een man minder sloegen de Alkmaarders vervolgens in korte tijd hard toe. Ferdy Druijf (60ste minuut), Jonas Svensson (62ste) en Dani de Wit (67ste) scoorden.