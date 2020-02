Clubiconen genieten van bekerstunt NAC: ‘Liefde borrelt weer op’

,,Het is natuurlijk een seizoen van uitersten. Het is wel eens vaker gebeurd dat NAC de halve finale van de beker heeft gehaald, maar dat gebeurde in een goed seizoen. Dit seizoen vliegt het alle kanten op. Vrijdag werd het nog 1-1 tegen TOP Oss, nu schakelt NAC titelkandidaat AZ uit. Die ploeg doet het al heel het seizoen fantastisch en vooraf verwacht je niet dat NAC doorgaat in de beker. Het lukt ze al heel het seizoen te pieken in het bekertoernooi, zoals in de wedstrijden tegen FC Emmen (3-2) en PSV (2-0). Dat is echt bijzonder.”



,,Het is fijn voor de supporters dat ze eindelijk eens verwend worden dit seizoen. Zulke bekerwedstrijden zijn speciaal, die blijven hangen. Deze wedstrijd hoort zeker bij de vijf meest bijzondere wedstrijden in de clubhistorie. Niet de meest bijzondere, nee. Dat is in mijn ogen de 5-0 zege op VVV in het seizoen 1983/1984. Door die wedstrijd promoveerde NAC naar de eredivisie. Ook de bekerwinst in 1973, toen NEC met 2-0 werd ontslagen, staat nog scherp op mijn netvlies. Of dit een wedstrijd wordt die de fans niet snel zullen vergeten? Nee, dat moet de halve finale worden.’’