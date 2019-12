Clubiconen op de bank: meer emotie, meer krediet, meer verdriet

Door Sjoerd Mossou



Vrijwel elke club heeft zo zijn voorbeelden, van lang geleden of juist heel recent. Trouwe clubmannen die, na een groots verleden als speler, hoofdtrainer worden bij de club van hun hart. Ofwel, opeens zijn ze hired to be fired. Het trainerschap blijkt vaak het onvermijdelijke begin van het einde, want vrijwel altijd eindigt zo’n dienstverband in tranen. Heel soms van geluk, meestal van verdriet.