Clubicoon Edward Sturing weg uit technische staf Vitesse

De exit van Sturing (56) bij de eerste selectie van Vitesse komt niet onverwacht. De Eerbeker kon zich afgelopen seizoen niet verenigen met de werkwijze van Sloetski. De Rus voerde in alles alleen de regie. De clubicoon had geen inbreng in de trainingen of de speelwijze. ,,Het is geen geheim dat er geen klik was”, zegt hij desgevraagd. ,,Dan is het beter een andere taak uit te voeren. Ik wil van waarde zijn voor de club.”