Clubloze Zakaria Labyad (29) duikt op bij FC Utrecht: ex-Ajacied houdt conditie op peil

De geboren Utrechter speelde in 2017 en 2018 al anderhalf seizoen voor Utrecht. In die periode kwam hij tot 58 optredens, waarin hij twintig keer scoorde en zestien assists gaf. Hij verdiende er een droomtransfer naar Ajax mee, waar hij opnieuw ging samenwerken met Erik ten Hag. In Amsterdam speelde hij in vier seizoenen 54 wedstrijden, met dertien goals en tien assists tot gevolg.