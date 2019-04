Clubs bijeen om te praten over vervolg competitie

Speelsche­ma op de schop voor Ajax? Dit zijn de gevolgen

12:42 In Zeist komen de eredivisieclubs vandaag bijeen om te praten over het plan om het speelschema op de schop te gooien. Het zou Ajax in de aanloop naar de halve finale van de Champions League flink helpen als speelronde 33 in zijn geheel wordt uitgesteld. Maar die drastische maatregel heeft grote gevolgen.