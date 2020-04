Clubs mochten nog stemmen, maar de beslissing was gisteren al genomen

Geen promotie/degradatieHenk de Jong ging er vandaag eens goed voor zitten in Drachten. Net als Mike Snoei in Didam. De trainers van Cambuur en De Graafschap hadden goede hoop dat ze vandaag op hun driezitsbank thuis zouden promoveren naar de eredivisie. Maar toen De Jong en Snoei de champagne op donderdag alvast koud hadden gezet, wisten ze in Zeist al dat de kurk nooit van de fles zou gaan.

Door Mikos Gouka



Op donderdag waren ADO Den Haag en RKC Waalwijk namelijk al safe. Maar waarom dan die stemming onder de clubs? Dat bleek meer een peiling. Of zoals Eric Gudde, directeur van de KNVB, zelf zei: een raadpleging. Uitermate handig, zo niet noodzakelijk als er straks rechtszaken worden aangespannen door partijen zich benadeeld voelen. En die komen er. Vraag het bijvoorbeeld maar in Utrecht, Leeuwarden en Doetinchem.

De juristen van de KNVB waren kraakhelder. Een raadpleging van de achterban is straks een zeer sterk punt als de besluiten worden aangevochten. De KNVB wist dat veel clubs zich zouden onthouden van stemming, bestuurders gaven al meteen aan zich niet geroepen te voelen om ADO of RKC over het randje te duwen. En het feit dat het 16 voor degradatie van ADO en RKC was en 9 tegen, kwam misschien knullig over, het is volgens de verantwoordelijken in Zeist vooral geen uitslag met ‘een duidelijke signatuur’.

Wat op donderdag al werd besloten, kon op vrijdag officieel worden gemaakt. Feest bij ADO en RKC, treurnis in Friesland en Doetinchem. Volledig conform de plannen in Zeist, weten ingewijden. Gudde zegt op die stelling: ,,Uiteraard hadden wij een standpunt, maar het gaat niet om ons standpunt. Wij wilden die raadpleging doen, die hebben we gedaan. En aan het eind van de dag wilden we een beslissing nemen en die hebben we genomen.’’

Alleen niet op vrijdagmiddag maar op donderdagmiddag. De Jong en Snoei hadden dus valse hoop. En juristen weten: dat zal er ook zijn bij rechtszaken. De KNVB wist, als we ervoor kiezen om niemand te laten degraderen, moet dat heel secuur gebeuren. Dus met een raadpleging met de achterban. Ook al was het een wassen neus, het was voor de KNVB wel noodzakelijk.