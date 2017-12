Cocu heeft hoogste winstpercentage in de historie van de eredivisie

Meer dan 150 wedstrijden coachte Phillip Cocu in de eredivisie. Wie ze bijna allemaal live in het stadion volgde, herkent ondertussen de rode draad. Zoeken naar controle, dát typeert Cocu in zijn werk als trainer-coach het meest. Onder die noemer zijn allerlei ingrepen en keuzes te plaatsen uit bijna vijf seizoenen PSV. Controle, dat is met een vijfde verdediger beginnen in twee Champions League-duels met Atlético Madrid om een plaats in de kwartfinales. Controle, dat is ook met vijf achterin eíndigen tegen Manchester United, omdat je op Old Trafford een gelijkspel in handen hebt. Lees verder onder het kader!

Zoeken naar controle, dat is Jorrit Hendrix vier minuten voor rust wisselen tegen PEC Zwolle omdat hij tegen een rode kaart aan zit. En niet gokken dat-ie het nog wel volhoudt tot de rust. ,,Ik wissel niet naar de voorkeuren van het publiek, maar om wedstrijden te winnen'', zei Cocu eens na een 1-0 zege thuis tegen AZ, toen de PSV-aanhang floot omdat het andere invallers had willen zien. Van die meer dan 150 eredivisieduels is bijna twee derde in winst omgezet. En zit winnen er niet in, dan vermijdt Cocu verlies. Van de laatste 108 eredivisieduels verloor hij er maar 7. Zelfs in het mislukte vorige seizoen leed PSV toch maar 2 nederlagen, het minst van iedereen. Dat was uit en thuis tegen Feyenoord. Eén keer onverdiend en één keer door een historische beslissing op basis van doellijntechnologie.

En nu? Cocu (47) zou een interessante optie voor Oranje zijn, zo werd laatst in deze krant geopperd. Om daar de zaak te stabiliseren als bondscoach die wars is van dogma's in de speelwijze. Toch stuit zo'n suggestie nog steeds op scepsis. Altijd gaat het dan over Cocu's vermeende softe stijl. Los van de vraag of dat stempel terecht is, over stijl valt nou eenmaal niet te twisten. Net als over smaak.



Er zijn mensen die PSV een laffe counterploeg vinden. Je kunt ook zeggen: met Locadia, Lozano, Pereiro, Van Ginkel, De Jong of Bergwijn, plus de aanvallende backs Arias en Brenet stelt Cocu elke keer zeven offensief denkende voetballers op. Door ook ruimte te creëren voor snelle omschakelmomenten, is de kans op goals juist het grootst, getuige 40 treffers in 13 wedstrijden dit seizoen. Dat het spel nog wisselvallig is, daar is Cocu het zelf ook wel mee eens.