Cocu praat met 'Fener', Van Bommel kandidaat bij PSV

Hoofd opleidin­gen Pascal Jansen vertrekt bij PSV, baan paste niet

15:39 Het klonk allemaal tamelijk logisch, eind 2016. PSV stelde Pascal Jansen (45) aan als hoofd opleidingen voor de komende jaren, per 1 juli 2017. Jansen was al twee seizoenen trainer geweest van Jong PSV en tussen 2013 en 2015 ook twee jaar hoofdverantwoordelijke bij PSV onder 19. Bovendien had hij in die functie al de nodige ervaring bij andere clubs opgedaan.