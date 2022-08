Column Hugo Borst | Al versterkt de echte Jezus Christus de gelederen, dit komt nooit meer goed voor Ten Hag

Arme Erik ten Hag. Of moet je stellen: domme Erik ten Hag? Want ná Alex Ferguson sneuvelden alle trainers bij Manchester United, ook toptrainers. De Amerikaanse eigenaren, de Glazers, houden die club van een afstand gegijzeld. Onder die omstandigheden kun je nooit presteren. Ten Hag had dat moeten weten.



Hij had trouwens een sabbatical year moeten nemen na alle stress bij Ajax. Hij, kroonprins van het internationale trainersgilde na imponerende jaren bij Ajax, had ook nog genoeg andere opties afgelopen voorjaar. Vooral een veilige keuze voor Duitsland lag voor de hand. Maar hij was overmoedig of eigenwijs – of allebei – en dacht de voormalige Engelse topclub wel even naar zijn hand te kunnen zetten. Na twee wedstrijden is hij nu gezien. Dit komt nooit meer goed. Al komt Hakim Ziyech. Al komt de echte Jezus Christus de gelederen versterken. Deze club wacht op een nieuwe eigenaar. De Glazers moeten weg. Misschien moeten al die kritische ex-spelers van Manchester United een coup plegen.