Column Hugo Borst | Als Ajacieden moeten gaan vechten, weet je dat ze gaan verliezen

Voetbalpod­cast | 'Overwinte­ren van Feyenoord in Europa League is een knappe prestatie’

Alle Nederlandse clubs overwinteren in Europa. Dat is goed nieuws voor de coëfficiëntenlijst, de clubkassa, de fans en de spelers. Feyenoord won, gesteund door de Kuip, van Lazio Roma en verzekerde zich zo van de groepswinst. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Sjoerd Mossou en aandacht voor de topper: Ajax-PSV.

4 november