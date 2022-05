Column Hugo Borst | ‘Arend Martijn’ heeft iedereen die houdt van Feyenoord vertrouwen gegeven

De beste podcast van Nederland is nog niet bekroond met een prijs en dat is raar. De mannen die de Dick Voormekaar Podcast maken heten Michel van Egmond en Martijn Krabbendam, beter bekend als de bestsellerauteur en de Feyenoord-watcher. Ze begonnen twee jaar geleden schouderophalend en zonder verwachtingen. Dat is hun kracht: niets imponeert hen, ze hebben alles van Feyenoord al honderd keer gezien in hun werkzame levens. Ze schudden onophoudelijk verhalen uit de mouw. Vooral Van Egmond is de meester van de anekdote. Je schiet snel in de lach om Van Egmond en Krabbendam.