Column Hugo Borst | Erik ten Hag diskwalificeert de journalistiek omdat de waarheid hem dwarszit

interview Brabantse trainer geniet van avontuur in Israël, waar zijn Duitse herder populair­der is dan hijzelf

Als voetballer kwam hij nooit verder dan Leeuwarden, maar als trainer is het buitenland aan Peter van den Berg (50) gaan trekken. De Empelaar is nu neergestreken in Israël, waar hij zich al een paar keer verbaasde over de gebruiken. Ondertussen is het prettig werken bij topclub Maccabi Tel Aviv.

11 maart