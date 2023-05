Column Hugo Borst | Het vertrek van Ruud van Nistelrooij is een zegen voor dolend PSV

Interview Nóg een schaal voor Feyenoord-verdediger David Hancko: ‘Mijn ondergrens dit seizoen lag hoog’

David Hancko is winnaar van het spelersklassement in het seizoen 2022/2023 geworden. De 25-jarige Slowaakse verdediger van Feyenoord is trots op zijn uitverkiezing. ,,Ik was constant, zo voelde het ook.’’