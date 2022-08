Column Hugo Borst | Het waren er geen duizend die vuilbekten, maar het was er ook niet eentje

Tijdens FC Utrecht-Ajax zagen we bierbekers met vleugeltjes, een vuurwerkbom ontplofte in de buurt van de keeper. De wedstrijd werd - protocol - even stilgelegd. En toen kregen we, nadat een zwarte speler had gescoord, natuurlijk oerwoudgeluiden. Het waren er geen duizend die vuilbekten, maar het was er ook niet eentje. De geconcentreerde speler zelf had het niet gehoord. Later zei hij dat het hem totaal niet boeide, oerwoudgeluiden.