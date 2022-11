Column Hugo Borst | Louis van Gaal zoekt naar loyaliteit, die is bij Jasper Cillessen het minst groot

AZ toch weer in de kopgroep: ‘We hadden bovenaan kunnen staan’

In een seizoen waar geen traditionele topclub écht stabiel lijkt, doet ook AZ mee om de bovenste plaatsen. De knappe winst van zaterdagavond op PSV (0-1) brengt de Alkmaarders weer terug in de kopgroep waar de clubs met een miniem verschil allemaal dicht bij elkaar staan. De eerste seizoenshelft die dreigde te eindigen in een sof wordt zo afgesloten met een lach én een haast traditionele winst op zo’n traditionele topclub.

