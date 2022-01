Column Hugo Borst | Schoon schip bij Heracles: Toussaint stapt op, bestuur weg en trainer Wormuth ook

Vat ik het zo – diepe zucht – goed samen?

Dus voetballertje Vloet veroorzaakt een gruwelijk ongeluk en zegt meteen na afloop tegen de politie dat hij niet reed. Later, er blijken twee gewonden en één dode gevallen, geeft hij toe dat hij toch reed. Maar niet te hard, hoor. Gewoon 130. En hij had twee glazen alcohol op. Later, uit analyse, blijkt het promillage 1,18 te zijn. De snelheid wordt gecorrigeerd van 130 naar 203 kilometer per uur. Bij zijn club houdt voetballertje lang vol: twee glazen en 130 kilometer per uur! Hoelang voetballertje dat volhoudt, is onbekend.